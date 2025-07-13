Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım

Oyuncu Metin Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız, “Bugün Terörsüz Türkiye adımının bölge ve ülke açısından ne kadar değerli ve ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dün silahları yakması hakkında, "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi.

"Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna ve el ele verdiğimize göre, bu engelleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Yıldız’dan da konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, sürece destek verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: