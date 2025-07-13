Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım
Metin Yıldız, PKK, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Metin Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız, “Bugün Terörsüz Türkiye adımının bölge ve ülke açısından ne kadar değerli ve ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dün silahları yakması hakkında, "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi.

Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

"Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna ve el ele verdiğimize göre, bu engelleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım - 2. Resim

Oyuncu Metin Yıldız’dan da konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, sürece destek verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Terörsüz Türkiye adımının bölge ve ülke açısından ne kadar değerli ve ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha görüyoruz. Devlet aklının günlük politikalara göre değil, geleceğin Türkiye’si için doğru şekillendiğini görmek son derece sevindirici, umut verici. Sahip çıkalım…Hazmedemeyenler DEM’li bir çay içsin… İyi gelir.”

Sosyal medya bu sözleri konuşuyor! Metin Yıldız’dan dikkat çeken paylaşım - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Soykırımcı İsrail yardım sırasında yine katliam yaptı!AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "Komisyon günler içinde devreye girecek"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı - MagazinEmrah yarıştı, Müge Anlı duygulandı! Sebebi takdir topladıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı: "Yudum yudum..." - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Tatlıses’ten dikkat çeken ‘barış’ mesajıBulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - MagazinBulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değiştiZehra Çilingiroğlu'nun özel plakalı yeni aracı! Değeri dudak uçuklattı - MagazinÇilingiroğlu'nun özel plakalı aracı! Değeri dudak uçuklattı'MasterChef 2025'te büyük heyecan! İşte ana kadroya giren ilk yarışmacı - MagazinMasterChef'te büyük heyecan! İşta ana kadroya giren ilk isimKerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası eşiyle ilk paylaşım - MagazinKerem Aktürkoğlu'ndan evlilik sonrası eşiyle ilk paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...