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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı: "Yudum yudum..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, Barış, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Usta sanatçı, yaptığı paylaşımda "Güzel bir çay DEM'lendi, barışın sofrasına yudum yudum içelim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dün silahları yakması hakkında, "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı:

"Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna ve el ele verdiğimize göre, bu engelleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tatlıses, yayınladığı mesajda, "Güzel bir çay DEM'lendi, barışın sofrasına yudum yudum içelim. AK Parti, MHP, DEM Parti sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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