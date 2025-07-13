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Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti
Deprem, Kahramanmaraş, Düzce, Resim, Hülya Koçyiğit, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Düzce’ye yerleşen Ayşegül Nacar, bir restoranda bulaşıkçılık yaparken yıllar önce bıraktığı resim sanatına yeniden yöneldi. Sanat yolculuğunda ona en büyük desteği ise Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit sağladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı deprem, binlerce insanın hayatını köklü şekilde değiştirdi. O isimlerden biri de Kahramanmaraş’ta yaşayan Ayşegül Nacar’dı. Eşi ve çocuğuyla birlikte büyük depreme evinde yakalanan Nacar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 1. Resim

"Ne olduğunu anlayamadık, her yer toz duman oldu. Birçok yakınımızı kaybettik. Hepimizin hayatı değişti. Öyle zor günler geçirdik ki… Hâlâ gözümüzün önünden gitmeyen görüntüler, içimizde derin yaralar var."

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 2. Resim

Depremin ardından evi ağır hasar gören Nacar, ailesiyle birlikte Düzce’ye yerleşti. Burada bir restoranda bulaşıkçılık yapmaya başladı. Ancak söz konusu restoranın duvarlarını süsleyen büyük tablolar, Nacar’ın çocukluk yıllarında duyduğu resim tutkusunu yeniden gün yüzüne çıkardı.

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 3. Resim

"AYŞEGÜL'ÜN HİKAYESİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Çocuk yaşlarda resme ilgi duyan ancak yaklaşık 17 yıl boyunca eline fırça almayan Ayşegül Nacar, çevresindekilerin teşvikiyle yeniden tuval başına geçti. Bu süreçte hayatının dönüm noktası, Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit’in desteğiyle geldi.

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 4. Resim

Koçyiğit, geçtiğimiz aylarda Düzce’de düzenlenen bir film festivaline onur konuğu olarak katıldı. Festivalde Ayşegül Nacar tarafından kendisine hediye edilen tabloyu gören sanatçı, genç kadının yeteneğinden etkilendi. Koçyiğit, yaşadığı duyguyu şu sözlerle paylaştı:

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 5. Resim

"Vali Bey’in eşi sahneye çıkarak bana teşekkür etti ve Ayşegül’ün yaptığı tabloyu hediye etti. Bu tabloyu kimin çizdiğini sorduğumda Ayşegül’ün ismini öğrendim. Kendisiyle iletişime geçip teşekkür ettim. Hikâyesi beni derinden etkiledi. Sanata gönül vermiş kadınlara destek olmayı bir görev olarak görüyorum."

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 6. Resim

Sanatçının desteği bununla da sınırlı kalmadı. Koçyiğit, Ayşegül Nacar’ı, Imoga İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin kurucusu ve sanatçı Süleyman Saim Tekcan ile bir araya getirdi. Daha önce oyuncu kimliğiyle “Sevgili Öğretmenim” filminde Koçyiğit ile birlikte rol alan Tekcan, sonrasında sanat alanında önemli projelere imza atmış, birçok okulda güzel sanatlar bölümleri kurmuş ve müzeler açmıştı.

Bulaşıkçılık yaparken keşfedildi! Hülya Koçyiğit’in desteğiyle hayatı değişti - 7. Resim

Sabah'ın haberine göre, Süleyman Tekcan, Nacar’a hem eserlerini gösterdi hem de müzede düzenlenen etkinliklere katılabileceğini, bu alanda destek sunmaya hazır olduğunu belirtti. Hülya Koçyiğit ise bu buluşmayla ilgili olarak, “Ayşegül’ün ikinci şansına ortak olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit

Ayşegül Nacar ise bu destekle birlikte umut dolu bir başlangıç yaptı. Kendi yaptığı tabloları Hülya Koçyiğit’e hediye eden Nacar, sanat yolculuğunda kararlılıkla ilerlemek istediğini söyledi. “Yaşadığım zorluklara rağmen üretmeye devam edeceğim. Bu yolculuk, umarım benim gibi birçok kişiye ilham olur” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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