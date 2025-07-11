Zuhal Topal’ın havuzlu villası ilk kez görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı: İçinde yok yok...

Sunduğu programlarla adından söz ettiren Zuhal Topal bu kez kendi eviyle gündeme geldi. Lüks evinin kapılarını ilk kez açan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı. Topal’ın evinin içinde ise yok yok…

Hafta içi her gün “Yemekteyiz” programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Zuhal Topal, bu kez ekranlara değil, evine dair paylaşımlarla gündeme geldi.

Uzun süredir oyunculuk kariyerine ara veren ve sunuculuğa odaklanan Topal, sosyal medyada sıkça konuşulan evinin kapılarını ilk kez açtı.

Müzisyen ve yapımcı Korhan Saygıner’le evli olan ve bir kız çocuğu bulunan Zuhal Topal, sade ama şık zevkiyle dekore ettiği evini takipçilerine gezdirdi.

Evde kullanılan yeşil ve beyaz tonlar dikkat çekerken, özellikle salonundaki koltuklar, modern şömine ve zarif kitaplık öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

GENİŞ BAHÇESİ VE BAHÇEDE YER ALAN HAVUZ DİKKAT ÇEKTİ

Merdiven ve asansörün bulunduğu alandan geçilerek ulaşılan mutfak da sade şıklığıyla beğeni topladı. Tamamen yeşil renkte tasarlanan mutfak, hem renk tercihi hem de düzeniyle göz doldurdu.

Geniş bahçesi ve içerisindeki havuz ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Evin her köşesinde zarafet ve sadelik hakimken, şık biblolar ve dekoratif dokunuşlar Topal’ın estetik anlayışını yansıtıyor. Zuhal Topal’ın lüks evi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni ile yorum aldı.