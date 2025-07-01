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Yayın tarihi merak konusu oldu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yayın tarihi merak konusu oldu: Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8'in popüler yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 haziran Cuma günü sezon finaline girdi. Programı yakından takip edenler ise yeni sezon için araştırma yapmaya başladı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi...

Yemek yapmayı seven ve kendini bu konuda yetenekli bulan kişilerin katıldığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor.

Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada her Cuma büyük finalde para ödülünün sahibi belli oluyor. Her hafta farklı beş kişinin yarıştığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinciye 150 Bin TL veriyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni yayın tarihi hakkında tüm ayrıntılar...

Yayın tarihi merak konusu oldu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? - 1. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında yarışmanın yeni bölümleri Eylül ayında ekrana gelebileceği yönündedir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu Eylül ayında ekranlara gelebileceği tahmin ediliyor.

Yayın tarihi merak konusu oldu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak? - 2. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Zuhal Topal, gündüz kuşağının en yüksek ödülünün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i verdiğini açıkladı. Buna göre, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 150 bin TL para ödülü veriliyordu. Yeni sezonda bu miktarın daha da artacağı biliniyor.

İlerleyen günlerde Yemekteyiz'in yeni sezonun başlamasıyla para ödülünün de duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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