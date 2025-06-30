Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok? 30 Haziran Yemekteyiz TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 16:19 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 16:19 - Güncelleme:

Zuhal Topal, Yemekteyiz, TV8, Sezon Finali, Haber

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün TV8'de yer almadı. Yemekteyiz programı yerine ekranda İşte Benim Stilim yayınlandı. Son olarak 27 Haziran'da yayınlanan programın takipçileri Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok araştırıyor. 30 Haziran TV8 yayın akışı ile belli oldu.

Televizyonun sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok merak edildi. Hafta içi her gün 16.00'da TV8'de yayınlanan Yemekteyiz 30 Haziran tarihli yeni bölümü ekrana gelmedi. ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEDEN YOK? TV8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 27 Haziran tarihinde sezon finali yaptım. 30 Haziran Pazartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni sezonun Eylül veya Ekim ayında başlarında ekrana gelmesi bekleniyor. ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİNAL Mİ YAPTI? 30 Haziran Pazartesi günü ekrana gelmeyen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak yaz döneminde ekranlara ara verdi. Eylül veya ekim ayında yeni sezonun başlaması bekleniyor. 30 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 10:00 MasterChef Türkiye 15:30 İşte Benim Stilim 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 MasterChef Türkiye İlgili Haber İşte Benim Stilim neden yok, yeni bölüm ne zaman? 30 Haziran TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan