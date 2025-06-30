İşte Benim Stilim neden yok, yeni bölüm ne zaman? 30 Haziran TV yayın akışı

Hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yayını televizyonda yer almadı. 30 Haziran Pazartesi günü 12.30'da yayınlanması beklenen programın yerine MasterChef Türkiye düellolar bölümü yer alıyor. Programın takipçileri İşte Benim Stilim ekranda olmama nedeni ve yeni bölüm tarihi ve saati araştırıyor.

TV8'de ekrana gelen jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in oturduğu İşte Benim Stilim yayını televizyonda yer almadı. TV8 yayın akışında programın saatinde MasterChef Türkiye düellolar bölümü yer alıyor. İşte Benim Stilim neden yok, yeni bölüm ne zaman, İşte Benim Stilim saat kaçta başlıyor TV yayın akışında kontrol ediliyor.

İŞTE BENİM STİLİM NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 12.30'da yayınlanan İşte Benim Stilim programı televizyonda yer almadı. Programın yerine MasterChef 2025 Türkiye Düellolar bölümü tekrarı yer alıyor. İzleyiciler TV8 yayın akışında değişikliği kontrol ederken kanaldan beklenen açıklama geldi. İşte Benim Stilim yeni bölüm bugün, 30 Haziran Pazartesi günü, 15.30'da ekrana gelecek.

İŞTE BENİM STİLİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İşte Benim Stilim 30 Haziran Pazartesi günü 12.30'da yayınlanması beklenen programın yayın saatinin değiştiği ortaya çıktı. TV8 Instagram hesabından yapılan paylaşımda programın bugün 15.30'da ekrana geleceği duyuruldu.

İŞTE BENİM STİLİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Programın 12.30'da ekranda yer almaması İşte Benim Stilim bitti mi, final mi yaptı sorgulaması arttı. Ancak programın yayın saatinin değiştirildiği öğrenildi. Hafta içi her gün 15.30'da izleyicilerle buluşacak.