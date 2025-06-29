Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu

MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu
Masterchef, Eleme, Yemek Yarışması, Jüri, Mehmet Yalçınkaya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2025'in ilk turunda yaptığı yemek ve sunumuyla "altın çocuk" olarak nitelendirilen Tunahan Yaykındağ final turuna geçip geçmediği merak edilidi. 3'lü eleme turunda yarışan Tunahan Yaykındağ yaşı, mesleği ve eğitim hayatı merak ediliyor.

Edirneli genç şef Tunahan Yaykındağ, Keşan satır etiyle hazırladığı tabakla jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı etkilemişti. Henüz 18 yaşındaki MasterChef altın çocuk lakaplı Tunahan Yankıdağ kimdir, üst tura geçti mi merak ediliyor.

MASTERCHEF ALTIN ÇOCUK TUNAHAN TURU GEÇTİ Mİ?

Tunahan Yaykındağ, MasterChef Türkiye 2025'in ilk turunda sergilediği performansla üç jüri üyesini de etkiledi. Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetli Keşan sığır etini modern bir yorumla jüriye sunan genç şef, üç şeften de "evet" oyunu aldı ve 3'lü eleme turuna yükseldi. Bu turda, Seyithan ve Mert Ali ile aynı turda yarıştı. Şeflerin verdiği tabağı en iyi şekilde yaparak final turuna yükselen isim Tunahan oldu. 

MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu - 1. Resim

TUNAHAN YAYKINDAĞ KİMDİR?

Tunahan Yaykındağ, 2007 yılında doğdu. 18 yaşındaki genç aşçı adayı, Edirne'de doğup büyüdü. Çocukluğundan beri mutfağa tutkuyla bağlı olan Tunahan, turizm ve otelcilik bitirdikten sonra profesyonel mutfaklarda deneyim kazanmaya başladı. Kariyerine henüz iki yıl önce adım atan Tunahan, 11 gastronomi yarışmasına katılarak 10 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. 

TUNAHAN YAYKINDAĞ KAÇ YAŞINDA?

2007 doğumlu genç yarışmacı 18 yaşında. MasterChef 2025'in en genç yarışmacılarından biri olarak öne çıktı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tatil parasına köy evi!! Otel yerine tercih kırsal bölgede arsaSuriyelilerin dönüşü hızlandı! Günlük kapasite 2 bin 500’e çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemde - HaberlerKabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemdeRıza Tamer kimdir? Benden Sonra şarkısının sahibi gündemde - HaberlerRıza Tamer kimdir? Benden Sonra şarkısının sahibi gündemdeAnkara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı - HaberlerAnkara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldıÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi duyurdu - HaberlerÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi duyurduSquid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu - HaberlerSquid Game Amerika ne zaman çıkacak? Çekim tarihi belli oldu99. Gazi Koşusu yarışacak atlar ve jokeyler kimler? Gazi Koşusu canlı yayın bilgileri.. - Haberler99. Gazi Koşusu yarışacak atlar ve jokeyler kimler? Gazi Koşusu canlı yayın bilgileri..
Sonraki Haber Yükleniyor...