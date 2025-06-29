MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu

MasterChef Türkiye 2025'in ilk turunda yaptığı yemek ve sunumuyla "altın çocuk" olarak nitelendirilen Tunahan Yaykındağ final turuna geçip geçmediği merak edilidi. 3'lü eleme turunda yarışan Tunahan Yaykındağ yaşı, mesleği ve eğitim hayatı merak ediliyor.

Edirneli genç şef Tunahan Yaykındağ, Keşan satır etiyle hazırladığı tabakla jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı etkilemişti. Henüz 18 yaşındaki MasterChef altın çocuk lakaplı Tunahan Yankıdağ kimdir, üst tura geçti mi merak ediliyor.

MASTERCHEF ALTIN ÇOCUK TUNAHAN TURU GEÇTİ Mİ?

Tunahan Yaykındağ, MasterChef Türkiye 2025'in ilk turunda sergilediği performansla üç jüri üyesini de etkiledi. Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetli Keşan sığır etini modern bir yorumla jüriye sunan genç şef, üç şeften de "evet" oyunu aldı ve 3'lü eleme turuna yükseldi. Bu turda, Seyithan ve Mert Ali ile aynı turda yarıştı. Şeflerin verdiği tabağı en iyi şekilde yaparak final turuna yükselen isim Tunahan oldu.

TUNAHAN YAYKINDAĞ KİMDİR?

Tunahan Yaykındağ, 2007 yılında doğdu. 18 yaşındaki genç aşçı adayı, Edirne'de doğup büyüdü. Çocukluğundan beri mutfağa tutkuyla bağlı olan Tunahan, turizm ve otelcilik bitirdikten sonra profesyonel mutfaklarda deneyim kazanmaya başladı. Kariyerine henüz iki yıl önce adım atan Tunahan, 11 gastronomi yarışmasına katılarak 10 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

TUNAHAN YAYKINDAĞ KAÇ YAŞINDA?

2007 doğumlu genç yarışmacı 18 yaşında. MasterChef 2025'in en genç yarışmacılarından biri olarak öne çıktı.