400 yıllık sır ortaya çıktı! Keloğlan'ın evi bakın nereden çıktı: O detay herkesi şaşırttı

Keloğlan’la ilgili yıllardır dilden dile dolaşan bir rivayet yeniden gündemde… Efsane karakterin Çankırı’nın Balıbağ köyünde doğduğu öne sürülüyor. Üstelik meşhur eşeği Karakaçan, hâlâ Tuz Mağarası’nda ziyaretçilerini karşılıyor.

Keloğlan’la ilgili yıllardır anlatılan bir rivayet yeniden gündeme geldi. Ekol TV'nin haberine göre, halk hikâyelerinin sevilen kahramanı Keloğlan’ın Çankırı'nın Balıbağ köyünde doğduğu öne sürüldü.

Köy sakinleri, Keloğlan’ın annesi tarafından tuz almak üzere Çankırı Tuz Mağarası’na gönderildiğini, o dönemde ulaşımın eşeklerle sağlandığını aktardı.

Efsaneye göre, Keloğlan’ın Karakaçan isimli eşeği mağarada kaldı. Bugün bile Çankırı Tuz Mağarası’nı ziyaret edenler, bu eşeğin balmumu heykeliyle karşılaşıyor.

"KELOĞLAN'IN ÇANKIRILI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?"

Rivayet, Çankırı Valiliği’nin “Keloğlan’ın Çankırılı olduğunu biliyor muydunuz?” başlıklı paylaşımıyla yeniden gündeme taşındı. Valilik Proje Koordinatörü Taner Kılıç, Karakaçan’ın yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun rivayet edildiğini belirterek, “Eşeğimiz ilk günkü gibi tüyleriyle birlikte mevcuttur” dedi.

Çankırılılar, Keloğlan’ın doğduğu düşünülen evin restore edilerek kültürel bir ziyaret noktasına dönüştürülmesini talep ediyor.