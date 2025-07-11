Kalp krizi sanılıyor, oysa sebep bambaşka! İşte herkesi tehdit eden o hastalık...

Ani ve yoğun stresin, özellikle orta yaşlı kadınlarda ‘Kırık Kalp Sendromu’na yol açabileceğini belirten Dr. Ersin Sarıçam, stresle başa çıkma bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı ve önemli uyarılarda bulundu.

Kamuoyunda "Kırık Kalp Sendromu" olarak bilinen Takotsubo Kardiyomiyopatisi'nin ani ve yoğun üzüntü ile stres sonrası ortaya çıktığını ve kalp kriziyle karıştırılabilen bir tabloya neden olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Ersin Sarıçam, özellikle orta yaş kadınlarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Stres ve üzüntü sonrası yorgunluk ve göğüs ağrısı şikayetlerinde artış görülmesi durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirten Sarıçam, hastalığın belirtileri ve seyri hakkında şu bilgileri verdi:

"Sevilen birinin kaybı, boşanma, şiddetli tartışmalar gibi aniden gelişen yoğun stres durumlarının ardından bu tablo ortaya çıkabilir. Genellikle menopoz sonrasında kadınlarda daha sık görülür. Bu süreçte adrenalin gibi stres hormonları ani şekilde yükselerek kalbin kan pompalama fonksiyonu geçici olarak bozulur. Kalp görüntülemesinde ise sol karıncığın balon gibi genişlediği izlenir."

"BU HASTALIK CERRAHİ BİR MÜDAHALE GEREKTİRMEZ"

Hastalığın fark edilmemesi durumunda ani kayıpların yaşanabileceğini, ancak erken teşhisle yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından hastanın tamamen sağlığına kavuşabileceğini belirten Doç. Dr. Ersin Sarıçam, şu açıklamalarda bulundu: