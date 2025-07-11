Milyoner’de Oktay Kaynarca’ya sürpriz! Yarışmacının karşısına çıkan o soru olay oldu
ATV’nin uzun soluklu bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmacı Emin Kır’a yöneltilen soru, sunucu Oktay Kaynarca’yı güldürdü.
ATV ekranlarında yayınlanan ve uzun yıllardır geniş bir izleyici kitlesine hitap eden bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’ bu hafta da ilgiyle izlendi.
Bu haftaki bölümde yarışmaya katılan Emin Kır isimli yarışmacı, anlattığı hikâyesiyle stüdyoda neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.
Kır, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçmeyi başardı. Üçüncü soruda karşısına çıkan soru ise programın sunucusu Oktay Kaynarca’yı gülümsetti.
200 BİN TL'LİK ÖDÜL KAZANARAK YARIŞMADAN AYRILDI
Soruda, "Kurtlar Vadisi", "Adanalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizilerde rol alan oyuncunun kim olduğu soruldu.
Şıklarda Oktay Kaynarca’nın isminin de yer alması üzerine ünlü sunucu kısa bir açıklama yaptı. Kaynarca, “Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler. O isimlerin hepsi oyuncu arkadaşlarım, abim. Hepsi Milyoner’in eski sunucularıydı. Kenan Işık’ı da rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Yarışmacı Emin Kır, başarılı performansının ardından 200 bin TL’lik ödül kazanarak yarışmadan ayrıldı.