Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan soru: Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır?

ATV ekranlarının popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmasında bu akşam "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Cevabı ise arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Atv ekranlarının en çok izlenen ve kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 10 Temmuz 2025 Perşembe akşamı 1156. bölümüyle ekrana geldi.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği ve yarışmacıların 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için ter dökerken ekran başında programı takip edenler de soruların cevaplarını arama motorlarında araştırmaya başladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır?" sorusu dikkati çekti.

Seyirciler "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır?" şeklindeki Milyoner sorusu hakkında detayları merak ediyor. İşte cevabı!

HANGİ YEŞİLÇAM FİLMİNDE ADİLE NAŞİT NİKAH MASASINA OTURMAMIŞTIR?

Bizim Aile, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Ah Nerede filmleri arasında Adile Naşit Gülen Gözler'de nikah masasına oturmamıştır.

A) Bizim Aile

B) Neşeli Günler

C) Gülen Gözler

D) Ah Nerede

CEVAP:C

YARIŞMACI ORHAN TAĞMAN KİMDİR?

Orhan Tağman 32 yaşında, Kayseri'de doğmuştur. Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Orhan Bey, aynı zamanda çiftçilik yapmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kendisine "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikâh masasına oturmamıştır?" sorusu üzerine verdiği cevap merak konusu olmuştur.