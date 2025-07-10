Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu, cevabı merak edildi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de ekranlara geldi. Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde yarışmacıya sorulan soru gündeme damga vurdu.

Arama motorlarında Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? sorusunun cevabı hız kesmeden sorgulatılmaya başlandı.

HANGİSİ 2024 PARİS YAZ OLİMPİYATLARI'NDA YER ALAN SPOR BRANŞLARINDAN BİRİDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? sorusunda Vals, Sambai Bale ve Breakdance şıkları vardır.

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Breakdance vardır. Yani sorunun cevabı D şıkkıdır.

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda öne çıkan spor branşları arasında Breakdans ilk kez Olimpiyatta olmuştur. Bu spor branşının dışında Sportif tırmanış, kaykay ve sörf de geçen 2024 Paris Yaz Olimpiyatlar'ında yer aldı.