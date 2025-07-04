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500 bin TL’lik soruda şok hata! Milyoner yarışmacısı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca, Yarışma, Hata, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, Fatih Can Polat başarılı performansıyla dikkat çekti. 500 bin TL’lik soruyu açtırmaya hak kazanan yarışmacı, kritik bir karar sonrası yarışmaya veda etti.

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan 'Kim Milyoner Olmak İster', bu hafta da dikkat çeken anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, yarışmacı Fatih Can Polat gösterdiği performansla beğeni topladı.

500 bin TL’lik soruda şok hata! Milyoner yarışmacısı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı ama... - 1. Resim

İlk barajı rahatlıkla geçen Polat, ikinci baraj sorusuna da doğru cevap vererek 500 bin TL’lik soruya ulaşmaya hak kazandı.

500 bin TL’lik soruda şok hata! Milyoner yarışmacısı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı ama... - 2. Resim

50 BİN TL'LİK ÖDÜLLE YARIŞMADAN AYRILDI

Yarışmanın 11. sorusunda karşısına “Antofobi nedir?” sorusu çıkan yarışmacı, kısa bir düşünme sürecinin ardından cevabını “D- Karınca korkusu” olarak belirledi. Ancak doğru cevap “B- Çiçek korkusu”ydu.

500 bin TL’lik soruda şok hata! Milyoner yarışmacısı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracaktı ama... - 3. Resim

Bu kritik soruda hata yapan yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki final sorusunu görme şansını kaybetti. Fatih Can Polat, 50 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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