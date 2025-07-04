İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı

İzmir'de üç ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Bilge Öztürk, sörf okulunun alevlere teslim olduğunu açıkladı.

İzmir'in üç farklı ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken, alevler birçok hayat alanını tehdit etmeye devam ediyor.

Yangınlardan biri de Bilge Öztürk’ün sörf okulunu vurdu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangında, Öztürk’ün İzmir’deki sörf okulu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ünlü isim, yaşanan olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"KAMERALAR YANMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLER"

Yangından hemen önce kaydedilen görüntüleri paylaşan Öztürk, “Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara cevap veremiyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Bilge Öztürk'ün İstanbul ve Muğla'da da iki sörf okulu daha bulunuyor.