Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı

İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı
İzmir, Orman Yangını, Yangın, Ateş, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de üç ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Bilge Öztürk, sörf okulunun alevlere teslim olduğunu açıkladı.

İzmir'in üç farklı ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken, alevler birçok hayat alanını tehdit etmeye devam ediyor.

İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı - 1. Resim

Yangınlardan biri de Bilge Öztürk’ün sörf okulunu vurdu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangında, Öztürk’ün İzmir’deki sörf okulu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ünlü isim, yaşanan olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı - 2. Resim

"KAMERALAR YANMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLER"

Yangından hemen önce kaydedilen görüntüleri paylaşan Öztürk, “Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara cevap veremiyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

İzmir’de yürek yakan yangın! Bilge Öztürk’ün işletmesi de yandı - 3. Resim

Bilge Öztürk'ün İstanbul ve Muğla'da da iki sörf okulu daha bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Tuncer Soyer dahil 137 kişi adliyeye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’li oyuncu Michael Madsen’in cesedi bulundu, ölüm nedeni ortaya çıktı - MagazinABD'li oyuncu ölü bulundu, acı gerçek ortaya çıktıKemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı... - MagazinKemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı...Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı! ‘Öyle bir geçer zaman ki…’ - MagazinGençlik fotoğrafını paylaştı! ‘Öyle bir geçer zaman ki…’Oyuncu Pelin Karahan'ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı... - Magazin3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı...Ece Erken’in başı dertte! ‘Taciz ediyor’ diyerek seslendi - MagazinBaşı dertte! ‘Taciz ediyor’ diyerek seslendiKemal Sunal'ın herkesten sakladığı sır yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer... - MagazinHerkesten sakladığı sır yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer...
Sonraki Haber Yükleniyor...