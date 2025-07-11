Kadir Ezildi dünyaevine girmeye hazırlanıyor: Kına gecesi paylaşımları gündem oldu: 500 bin TL...

Temizlik takıntısıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen’le 5 Mayıs’ta nikah masasına oturmasının ardından kına gecesi düzenledi. Siyah kombinleriyle dikkat çeken çiftin dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” programlarının sunucusu, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü dünyaevine girdi.

Çift, nikahın ardından düzenledikleri kına gecesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Daha önce Erzurum ve İstanbul’da gerçekleştirdikleri iki ayrı gösterişli nişan töreniyle dikkat çeken ikili, bu kez kına gecesindeki siyah ağırlıklı şık kombinleri ve neşeli halleriyle sosyal medyada konuşuldu.

ÇİFTİN DANSI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kına gecesinde sevdikleriyle birlikte doyasıya eğlenen çiftin dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü fenomen, daha önce yaptığı açıklamada nişan sürecine yaklaşık 500 bin TL harcadığını belirtmişti.