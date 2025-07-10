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Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Yalı Çapkını” dizisindeki rolüyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Altuğ, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü sanatçı, ilk kez evinin kapılarını açtı. Sade ve sıcak dekorasyonuyla dikkat çeken evi hayranlarından tam not aldı.

Şarkıcılık kariyerinin ardından oyunculukta da başarılı projelere imza atan Emre Altuğ, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 1. Resim

Ünlü isim, evinin kapılarını ilk kez gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’na açtı.

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 2. Resim

Altuğ, evinin tüm detaylarını tek tek gösterdiği röportajda, sade ama şık hayat alanıyla dikkat çekti.

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 3. Resim

Koyu tonların hakim olduğu evde ahşap detaylar sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 4. Resim

Özellikle evin etkileyici manzarası izleyenleri kendine hayran bırakırken, mutfakta tercih edilen koyu renkli dolaplar da dikkatlerden kaçmadı.

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 5. Resim

Mütevazı tarzıyla öne çıkan ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda beğeni topladı.

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 6. Resim

Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı... - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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