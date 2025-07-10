Emre Altuğ evinin kapılarını ilk kez açtı! Detaylar sosyal medyada gündem oldu: Bir bakan bir daha baktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 12:30 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 13:20 - Güncelleme:

“Yalı Çapkını” dizisindeki rolüyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Altuğ, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü sanatçı, ilk kez evinin kapılarını açtı. Sade ve sıcak dekorasyonuyla dikkat çeken evi hayranlarından tam not aldı.

Şarkıcılık kariyerinin ardından oyunculukta da başarılı projelere imza atan Emre Altuğ, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. İlgili Haber Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde şok detay! İlyas İlbey'in yönettiği sitede yeni gelişme Ünlü isim, evinin kapılarını ilk kez gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’na açtı. Altuğ, evinin tüm detaylarını tek tek gösterdiği röportajda, sade ama şık hayat alanıyla dikkat çekti. Koyu tonların hakim olduğu evde ahşap detaylar sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle evin etkileyici manzarası izleyenleri kendine hayran bırakırken, mutfakta tercih edilen koyu renkli dolaplar da dikkatlerden kaçmadı. Mütevazı tarzıyla öne çıkan ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda beğeni topladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız