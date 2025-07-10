Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde şok detay! İlyas İlbey'in yönettiği sitede yeni gelişme

Bodrum’daki lüks bir sitede tatil yaparken hayatını kaybeden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Haydar Yanıkoğlu’nun ölümü, büyük ihmalleri gün yüzüne çıkardı. Sağlık personeli yerine tostçunun görevlendirildiği iddialarıyla birlikte site yöneticisi olan oyuncu İlyas İlbey’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Gözlerin çevrildiği site yönetimi, eleştirilerin ardından sağlık ekibini görevlendirirken, İlbey de emniyete giderek ifade verdi.

Fenerbahçeli yönetici Haydar Yanıkoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki lüks bir sitenin havuzunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından site yöneticisi olan oyuncu İlyas İlbey’i hedef alan site sakinleri, ihmalleri gündeme taşıdı. “Sağlık ekibi ve ambulans için yıllık 300 bin lira aidat ödüyoruz. Ancak sağlık merkezi, tost büfesine dönüştürüldü” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bodrum’daki bu skandal, önceki gün manşetlere taşındı ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sabah'ın haberine göre, yaşananların ardından site yönetimi harekete geçti.

Sabah saatlerinde sağlık ekipleri siteye gelerek göreve başladı. Öte yandan İlyas İlbey de aynı gün karakola giderek olayla ilgili ifade verdi. Site sakinlerinin de bugün ifade vermesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Bodrum'da lüks bir sitede yaşayan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyelerinden Haydar Yanıkoğlu, havuzdayken hayatını kaybetmişti.

Site sakinlerinden gelen açıklamalar ise ihmal iddialarını gündeme taşımıştı. Haydar Yanıkoğlu'nun hayatını kaybettiği sitenin yönetiminden sorumlu olan isim ise tanınmış tiyatrocu ve oyuncu İlyas İlbey.

İlyas İlbey'in yönetici olduğu sitede, sağlık alanı için yıllık 300 bin lira aidat toplanmasına rağmen sağlık ekibinin ve ambulansın olmadığı iddia edilmekteydi. Site yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan sakinler "Ambulans ve sağlık ekibi olsaydı Yanıkoğlu hayatını kaybetmeyebilirdi" demişti.

Olay sonrası konuşan site sakinleri Nesime Gazioğlu, Ceylan Gazioğlu ve Evrim Tüfenkçi yıllardır sitede sürekli bir sağlık ekibi ve ambulansın bulunduğunu belirtmişti. Ancak bu yıl, vaat edilen sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını ve ambulansın da bulunmadığını öne süren sakinler; "Yanıkoğlu'na zamanında müdahale edilseydi hayatta kalabilirdi" demişti.

Öte yandan siteyle ilgili skandallar bununla da sınırlı değildi. Daha önce sağlık personeline ait olduğu bilinen alanın şu anda tostçu ve mutfak alanı olarak kullanıldığı görülmüştü. Site sakinleri, "Kamuya açık sağlık hizmeti yerine ticari alanların tercih edilmesi, yönetimin nelere öncelik verdiğini zaten gözler önüne seriyor" demişti.