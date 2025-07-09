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Oyuncu İlyas İlbey'in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu İlyas İlbey&#039;in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı!
Fenerbahçe, Bodrum, Havuz, Ölüm, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Haydar Yanıkoğlu, tatil için gittiği Bodrum'da hayatını kaybetti. Kaldığı lüks sitede havuzda fenalaşarak hayatını kaybeden Yanıkoğlu’nun ölümü sonrası ortaya çıkan ihmaller tepkilere yol açtı. Sağlık alanının tostçuyla değiştirildiği iddiası ve sitenin yönetimini yürüten oyuncu İlyas İlbey'e yönelen eleştiriler olayın boyutunu büyüttü.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyelerinden Haydar Yanıkoğlu, tatil için bulunduğu Bodrum’daki lüks sitede hayatını kaybetti. Havuzda fenalaşan Yanıkoğlu’na müdahale edilememesi ve olay yerinde sağlık ekibinin bulunmaması, ihmaller zincirini gündeme taşıdı.

Oyuncu İlyas İlbey'in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı - 1. Resim

Sabah'ın haberine göre, söz konusu sitenin yönetiminden tanınmış tiyatro ve dizi oyuncusu İlyas İlbey’in sorumlu olduğu öğrenildi. Site sakinleri ise yönetimi ağır ihmalle suçluyor.

Oyuncu İlyas İlbey'in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı - 2. Resim

SAĞLIK EKİBİ VE AMBULANSIN OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

İlyas İlbey'in yönetici olduğu sitede, sağlık alanı için yıllık 300 bin lira aidat toplanmasına rağmen sağlık ekibinin ve ambulansın olmadığı iddia ediliyor. Site yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan sakinler "Ambulans ve sağlık ekibi olsaydı Yanıkoğlu hayatını kaybetmeyebilirdi" dedi.

Oyuncu İlyas İlbey'in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı - 3. Resim

Olay sonrası konuşan site sakinleri Nesime Gazioğlu, Ceylan Gazioğlu ve Evrim Tüfenkçi yıllardır sitede sürekli bir sağlık ekibi ve ambulansın bulunduğunu, bu hizmet için yıllık 300 bin TL'ye varan aidatlar ödendiğini belirtti.

Oyuncu İlyas İlbey'in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı - 4. Resim

Ancak bu yıl, vaat edilen sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını ve ambulansın da bulunmadığını öne süren sakinler; "Yanıkoğlu'na zamanında müdahale edilseydi hayatta kalabilirdi" diyor.

Oyuncu İlyas İlbey'in yönettiği sitede ihmal iddiası! Haydar Yanıkoğlu’nun ölümünde skandal detaylar: Tepki yağdı - 5. Resim

Öte yandan siteyle ilgili skandallar bununla da sınırlı değil. Daha önce sağlık personeline ait olduğu bilinen alanın şu anda tostçu ve mutfak alanı olarak kullanıldığı öğrenildi. Site sakinleri, "Kamuya açık sağlık hizmeti yerine ticari alanların tercih edilmesi, yönetimin nelere öncelik verdiğini zaten gözler önüne seriyor" diyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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