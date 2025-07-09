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'Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer! 'Gülbahar Hatun'u artık o canlandıracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT'nin iddialı dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın üstlendiği yapım, yeni transferiyle dikkat çekiyor.

TRT ekranlarında yayınlanan ve Selahattin Sancaklı ile Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğini üstlendiği “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 3. sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

'Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer! 'Gülbahar Hatun'u artık o canlandıracak - 1. Resim

49. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda önemli bir değişiklik yaşanacak. Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yapımcı Miray Yapım’la anlaşma sağlayarak projeye dahil oldu.

'Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer! 'Gülbahar Hatun'u artık o canlandıracak - 2. Resim

Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak dizide, Fatih Sultan Mehmed’in eşi Gülbahar Hatun karakterini canlandıran Esila Umut projeden ayrıldı.

'Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer! 'Gülbahar Hatun'u artık o canlandıracak - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rolü bundan sonra oyuncu Saadet Işıl Aksoy canlandıracak. Yeni sezonun hikayesi ve kadrosuyla izleyicileri büyük sürprizlerin beklediği belirtiliyor.

'Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer! 'Gülbahar Hatun'u artık o canlandıracak - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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