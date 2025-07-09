'Mehmed: Fetihler Sultanı'na bomba transfer! 'Gülbahar Hatun'u artık o canlandıracak

TRT'nin iddialı dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı" kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın üstlendiği yapım, yeni transferiyle dikkat çekiyor.

TRT ekranlarında yayınlanan ve Selahattin Sancaklı ile Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğini üstlendiği “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 3. sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

49. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda önemli bir değişiklik yaşanacak. Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yapımcı Miray Yapım’la anlaşma sağlayarak projeye dahil oldu.

Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak dizide, Fatih Sultan Mehmed’in eşi Gülbahar Hatun karakterini canlandıran Esila Umut projeden ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rolü bundan sonra oyuncu Saadet Işıl Aksoy canlandıracak. Yeni sezonun hikayesi ve kadrosuyla izleyicileri büyük sürprizlerin beklediği belirtiliyor.