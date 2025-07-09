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Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz, Bodrum'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Mutluluklarını sosyal medyada paylaşan çifte, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Oyunculuk kariyerine ‘Kırık Kanatlar’ dizisiyle başlayan Tolga Güleç, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ ve ‘Poyraz Karayel’ gibi sevilen yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı - 1. Resim

43 yaşındaki oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı - 2. Resim

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Güleç, sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, törenden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı - 3. Resim

Güleç’in paylaşımı, sanat camiasındaki dostlarından ve hayranlarından kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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