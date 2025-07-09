Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Oyuncu Tolga Güleç, ünlü sunucuyla nişanlandı

Oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz, Bodrum'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Mutluluklarını sosyal medyada paylaşan çifte, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Oyunculuk kariyerine ‘Kırık Kanatlar’ dizisiyle başlayan Tolga Güleç, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ ve ‘Poyraz Karayel’ gibi sevilen yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

43 yaşındaki oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Güleç, sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, törenden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Güleç’in paylaşımı, sanat camiasındaki dostlarından ve hayranlarından kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.