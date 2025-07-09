15 bin TL’lik soru Ahmet Çakar ve Ertem Şener’i terletti! Doğru cevabı kimse beklemiyordu: Neye uğradıklarını şaşırdılar

ATV’nin sevilen yarışma programı “Müge Anlı ile Güven Bana”nın bu haftaki bölümünde dikkat çekici anlar yaşandı. Programa konuk olan Ahmet Çakar ve Ertem Şener, yöneltilen futbol sorusunda zorlandı. Sorunun doğru cevabıyla karşılaşan ikili, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı “Müge Anlı ile Güven Bana”, bu haftaki bölümüyle yine dikkat çekti. Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen programa bu hafta spor dünyasının tanınmış isimleri Ahmet Çakar ve Ertem Şener konuk oldu.

Yarışmada 15 bin TL değerindeki soruda iki ünlü isim zor anlar yaşadı. Katılımcıların karşısına, "1959'dan günümüze kadarki 'Süper Lig Tarihindeki Şampiyonlar' listesinde üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi şekilde bir sıralama yoktur?" sorusu çıktı.

SORUNUN DOĞRU CEVABINI GÖRÜNCE BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Ertem Şener, ilk aşamada doğru cevaba yaklaşsa da, son kararını “Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş” şıkkından yana kullandı. Soruyu “yüzde yüz doğru” olarak değerlendiren Şener, doğru cevabın açıklanmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sorunun doğru cevabı ise “Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe” olarak açıklandı. İki ünlü isim de doğru cevabı görünce büyük hayal kırıklığına uğradı.