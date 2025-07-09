Muhammed Salah’tan Bodrum’a büyük yatırım: Satın aldığı villanın değeri ağızları açık bıraktı

Bodrum tatiliyle gündeme gelen Liverpool’un yıldız ismi Muhammed Salah’ın, Gündoğan Küçükbük’te yaklaşık 400 milyon TL’lik lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. Deniz manzarası, özel plajı ve güneşlenme terası olan villada ise adeta yok yok…

Bu sezon Premier Lig şampiyonu Liverpool’da gösterdiği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki Mısırlı yıldız Muhammed Salah, geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte tatil için Bodrum’a gelmişti.

Tatil sırasında tanınmamak için şapka ve gözlük kullanan, bir balıkçı restoranında ödediği 60 bin liralık hesapla gündeme gelen Salah’ın, Bodrum’u çok beğendiği ve burada villa satın aldığı öğrenildi.

400 MİLYON TL DEĞERİNDE BİR VİLLA SATIN ALDI

Sabah gazetesinin haberine göre Salah, İngiltere’de iş yaptığı ortağı Ahmet Karaçöl’ün daveti üzerine geldiği Bodrum’da, Gündoğan Küçükbük’te yaklaşık 10 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde bir villa satın aldı.

Deniz manzaralı, özel plajı ve güneşlenme terası bulunan villada; Türk hamamı, sauna, spa, fitness salonu, sinema odası ve kütüphane gibi birçok lüks detay yer alıyor. Ayrıca villada yardımcıların konaklayacağı ayrı bir bölüm de bulunuyor.