Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım! Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu

Bugün, 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm yıldönümü. Oğlu Alişan Uğur babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu ve Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, kanser tedavisi gördüğü hastanede 8 Temmuz 2023’te hayatını kaybetmişti.

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero' ve 'Güllerin İçinden' gibi hafızalara kazınan pek çok esere imza atan Uğur, ölümünün yıl dönümünde anılıyor. Uğur’un oğlu Alişan Uğur, babasıyla birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından şu duygusal notla paylaştı:

"Canım babamı uğurlayalı iki yıl oluyor. Bir gün, bir an bile geçmiyor ki seni düşünmeyeyim. Ne yapsam, nereye gitsem, hep sen varsın. Seni kelimelerle ifade edemeyecek kadar çok özlüyorum, özlüyoruz. Unutulmazsın."

"GİDELİ İKİ YIL OLDU"

Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur da eşinin konser videosunu şu mesajla yayımladı:

"Özkan'ımız gideli iki yıl oldu. Boşluğun dolmuyor, sevgin tükenmiyor benim can adamım. Nur içinde yat aşkım. Unutulmazsın…"