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Özkan Uğur'un hesabından aylar sonra ilk kez paylaşım yapıldı!

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Mfö, Haber

Magazin Haberleri

MFÖ'deki performansı ve rol aldığı filmlerle adından söz ettiren Özkan Uğur’un vefatının üstünden bir yıl geçti. Usta sanatçının vefatından tam bir yıl sonra sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım tüm sevenlerini duygulandırdı.

Özkan Uğur, MFÖ ile beraber 'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imza atmıştı.

Özkan Uğur'un hesabından ilk kez paylaşım yapıldı! - 1. Resim

2 kez Lenfoma kanserini yenen Uğur, üçüncü savaşını maalesef 8 Temmuz 2023 tarihinde kaybetti. Gülen yüzü ve bitmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan sanatçının vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Özkan Uğur'un hesabından ilk kez paylaşım yapıldı! - 2. Resim

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Usta sanatçı birinci ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Tüm sevenleri ve yakınları usta ismi en içten ve özlem duyan sözlerle andı.

Aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir yıl geçen Özkan Uğur'un vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşıma ise "Seni hiç unutmayacağız. 17.10.1953 ∞ 08.07.2023" notu düşüldü.

Düzenleyen:  - Magazin
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