Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeşilçam&#039;ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Serpil Nur’un yıllar sonraki hali sosyal medyada gündem oldu. 'Umudumuz Şaban' filmindeki ‘Canan! karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun güncel fotoğrafı bir Instagram sayfasında paylaşıldı. Görenler neredeyse tanımakta zorlandı.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Serpil Nur, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, bir döneme damga vuran “Ceza”, “Ah Nerede”, “Baba Bizi Eversene” ve “Umudumuz Şaban” gibi filmlerle hafızalarda yer edinmişti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti - 1. Resim

Nur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti - 2. Resim

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun güncel görüntüsü, bir Instagram sayfasında paylaşıldıktan sonra kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti - 3. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada aktif olan Serpil Nur, kişisel hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti - 4. Resim

Nur’un son halini görenler, “Çok değişmiş”, “Bir an tanıyamadım” ve “Zaman herkesi değiştiriyor” gibi yorumlar yaptı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tokatçı filmi nerede çekildi, kaç yılında vizyona girdi? Natuk Baytan'ın yönettiği yapım yeniden ekranlardaBölge halkı harekete geçti, ekipler seferber oldu: 3 gündür aranan Fatma Uçma bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kalp krizi geçiren Onur Akay’dan ilk paylaşım! Son durumunu açıkladı - MagazinKalp krizi geçiren Onur Akay’dan ilk paylaşım! Son durumunu açıkladıÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurdu - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Avukatı o sözlerle duyurduŞanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktı - MagazinŞanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! Tatlıses ağızları açık bıraktıEşiyle arasında 33 yaş fark bulunan Nuri Alço’dan babalık müjdesi! “Başımızın üstünde yeri var” - MagazinNuri Alço’dan babalık müjdesi: Başımızın üstünde yeri varKış bahçesi, havuz, şömine... Elif Ece Uzun’un evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşuldu - MagazinKış bahçesi, havuz, şömine... Evi ilk kez görüntülendi! Her detayı çok konuşulduKayahan'ın kızı Beste Açar ile ilgili olay iddia! O isimle dini nikâh kıydı - MagazinKayahan'ın kızı ile ilgili olay iddia! O isimle dini nikâh kıydı
Sonraki Haber Yükleniyor...