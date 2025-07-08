Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şoke etti

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Serpil Nur’un yıllar sonraki hali sosyal medyada gündem oldu. 'Umudumuz Şaban' filmindeki ‘Canan! karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun güncel fotoğrafı bir Instagram sayfasında paylaşıldı. Görenler neredeyse tanımakta zorlandı.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Serpil Nur, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, bir döneme damga vuran “Ceza”, “Ah Nerede”, “Baba Bizi Eversene” ve “Umudumuz Şaban” gibi filmlerle hafızalarda yer edinmişti.

Nur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun güncel görüntüsü, bir Instagram sayfasında paylaşıldıktan sonra kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada aktif olan Serpil Nur, kişisel hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Nur’un son halini görenler, “Çok değişmiş”, “Bir an tanıyamadım” ve “Zaman herkesi değiştiriyor” gibi yorumlar yaptı.