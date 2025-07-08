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Şanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde servetiyle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İddiaya göre sanatçı, memleketi Şanlıurfa’da 100 dairelik bir rezidans projesine hazırlanıyor.

Sanat dünyasının güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses

Gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla bilinen Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’da yeni bir projeye hazırlanıyor.

Şanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktı - 2. Resim

Durak Medya'nın haberine göre, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Urfa’daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5’er ev vereceğim” diyen Tatlıses’in, bu planını hayata geçirmeye başladığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü şarkıcı, Şanlıurfa’daki arsasına 100 dairelik bir rezidans yaptıracak.

Şanlıurfa’ya servet değerinde yatırım! İbrahim Tatlıses ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Bu yatırım, Tatlıses’in servetine servet katacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Zaten sanat kariyerinin yanı sıra birçok gayrimenkul yatırımı bulunan Tatlıses’in; İstanbul Seyrantepe’de bir kebap salonu, aynı bölgede üç dairesi, Sarıyer’de lüks bir villası, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile bir giyim atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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