Kayahan'ın kızı Beste Açar ile ilgili olay iddia! O isimle dini nikâh kıydı

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, olaylı bir boşanma süreci yaşadığı Evren Bölek ile henüz resmi olarak ayrılmadan İsmail Aslan’la dini nikâh kıydığı iddialarıyla gündemde. Söz konusu iddialarla ilgili Açar, sosyal medya paylaşımında “Allah katında evlendim” ifadelerini kullandı.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. 2022 yılında organizatör ve menajer Evren Bölek ile evlenen Açar, geçtiğimiz yıl soyadından "Bölek"i kaldırarak ayrılık sinyali vermişti. Ancak çiftin resmi olarak halen evli olduğu ortaya çıktı.

Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Beste Açar hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Açar’ın, resmi nikâhlı eşi Evren Bölek’ten boşanmadan İsmail Aslan ile dini nikâh kıydığı öne sürüldü.

Evren Bölek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beste ile hâlâ resmiyette evliyiz. Boşanma sürecindeyiz ama ilk duruşmamız 16 Eylül’de. Daha boşanmadan başka biriyle dini nikâh kıymış” dedi.

Bu sözlere Beste Açar'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Açar, 2022 yılında yaptığı evliliği “büyük bir hata” olarak nitelendirdi.

"ALLAH KATINDA EVLENDİM"

Açar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2022 yılında çok yanlış olduğunu anladığım bir evlilik yaptım. Sürekli eve gelen hacizleri ben ödedim. Hatta eski eşine olan nafaka borcunu bile ben karşıladım. Şu anda savcılıkta eski eşinin dahi hakkında dolandırıcılık suç duyurusu yaptığı bu kişi, benden bir buçuk yıldır her seferinde değişen 6 sıfırlı paralar talep ediyor. Geçen hafta ‘1 milyon 750 bin TL verirsen boşanırım, yoksa 10 yıl seviyorum derim ya da basına iftira atarım’ dedi.”

Dini nikâh iddialarına da cevap veren Açar, şunları belirtti:

"28 Şubat 2025’te hayatımda reddedemeyeceğim güzellikte bir ilişkiye başladım. Allah katında evlendim. Ölene kadar onu seveceğim. O, bu dünyada ve ahirette arayacağım tek eşimdir.”