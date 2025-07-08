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Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı...
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT Tabii’nin ilgiyle takip edilen dizisi Gassal, sadece hikayesiyle değil, müzikleriyle de gündemde. İlk sezonda Şahin Kendirci, ikinci sezonda Bayhan’ın seslendirdiği şarkıları bu kez şarkıcı Kubat seslendirecek.

TRT Tabii’de yayınlanan ve başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral’ın paylaştığı Gassal dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde.

Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı... - 1. Resim

Hem konusu hem de müzikleriyle dikkat çeken dizi, üçüncü sezonunda izleyicilere yeni bir sürpriz sunmaya hazırlanıyor.

Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı... - 2. Resim

İlk sezonda Şahin Kendirci’nin, ikinci sezonda ise Bayhan’ın seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan yapım, bu kez sanatçı Kubat’la yoluna devam ediyor.

Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı... - 3. Resim

Magazin Burada’nın haberine göre Kubat, üçüncü sezonda seslendireceği şarkılarla diziye bambaşka bir soluk getirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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