Şahin Kendirci ve Bayhan’dan sonra sürpriz isim! Gassal’ın yeni sezon şarkıcısı açıklandı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 09:54 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 10:02 - Güncelleme:

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TRT Tabii’nin ilgiyle takip edilen dizisi Gassal, sadece hikayesiyle değil, müzikleriyle de gündemde. İlk sezonda Şahin Kendirci, ikinci sezonda Bayhan’ın seslendirdiği şarkıları bu kez şarkıcı Kubat seslendirecek.

TRT Tabii’de yayınlanan ve başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral’ın paylaştığı Gassal dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde. Hem konusu hem de müzikleriyle dikkat çeken dizi, üçüncü sezonunda izleyicilere yeni bir sürpriz sunmaya hazırlanıyor. İlk sezonda Şahin Kendirci’nin, ikinci sezonda ise Bayhan’ın seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan yapım, bu kez sanatçı Kubat’la yoluna devam ediyor. Magazin Burada’nın haberine göre Kubat, üçüncü sezonda seslendireceği şarkılarla diziye bambaşka bir soluk getirecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız