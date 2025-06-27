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Muhammed Salah'ın Bodrum keyfi! Ödediği hesap gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muhammed Salah&#039;ın Bodrum keyfi! Ödediği hesap gündem oldu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah, tatil için Bodrum'a geldi. Arkadaşlarıyla eğlenen Salah'ın restoranda ödediği hesap gündem oldu.

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah, tatil için Bodrum'a geldi.

Sezon içinde İngiliz devi ile sözleşmesini yenileyen ve haftada 26 milyon TL kazanacağı yeni bir sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, magazin muhabirlerinin radarına takıldı.

Muhammed Salah'ın Bodrum keyfi! Ödediği hesap gündem oldu - 1. Resim

60 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Habertürk'ün haberine göre; Gümüşlük’te balık yiyen Muhammed Salah, çıkış kapısında görüntülenince "Sadece tatil için geldim, izninizle" dedi.

7 kişilik arkadaş grubuyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödedi. Dünyaca ünlü futbolcu, eğlenceye Yalıkavak'taki başka bir mekanda devam etti.

Muhammed Salah'ın Bodrum keyfi! Ödediği hesap gündem oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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