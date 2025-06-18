'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 16:20 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 16:31 - Güncelleme:

TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Sezon finaliyle birlikte Selim Bayraktar diziden ayrılmıştı. İddiaya göre, bir oyuncu daha diziye veda etmeye hazırlanıyor.

TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta yayınlanan 49. bölümüyle sezon finali yaptı. İlgili Haber Osman Cavcı yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti Final bölümünde ‘Çandarlı Halil Paşa’ karakterini canlandıran Selim Bayraktar diziye veda etmişti. Yeni sezonda hikâyede zaman atlaması yaşanacağı için kadroda değişiklikler devam ediyor. ESİLA UMUT DA DİZİDEN AYRILDI Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziden ayrılan bir diğer isim de Gülbahar Hatun (Eleni) karakterini canlandıran Esila Umut oldu. Fatih Sultan Mehmed’in ilk eşini canlandıran genç oyuncu, senaryoda yaşanacak değişim nedeniyle yeni sezonda dizide yer almayacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız