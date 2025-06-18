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'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Sezon finaliyle birlikte Selim Bayraktar diziden ayrılmıştı. İddiaya göre, bir oyuncu daha diziye veda etmeye hazırlanıyor.

TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta yayınlanan 49. bölümüyle sezon finali yaptı.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor... - 1. Resim

Final bölümünde ‘Çandarlı Halil Paşa’ karakterini canlandıran Selim Bayraktar diziye veda etmişti. Yeni sezonda hikâyede zaman atlaması yaşanacağı için kadroda değişiklikler devam ediyor.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor... - 2. Resim

ESİLA UMUT DA DİZİDEN AYRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziden ayrılan bir diğer isim de Gülbahar Hatun (Eleni) karakterini canlandıran Esila Umut oldu.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor... - 3. Resim

Fatih Sultan Mehmed’in ilk eşini canlandıran genç oyuncu, senaryoda yaşanacak değişim nedeniyle yeni sezonda dizide yer almayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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