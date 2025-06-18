'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor...
TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Sezon finaliyle birlikte Selim Bayraktar diziden ayrılmıştı. İddiaya göre, bir oyuncu daha diziye veda etmeye hazırlanıyor.
TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçtiğimiz hafta yayınlanan 49. bölümüyle sezon finali yaptı.
Final bölümünde ‘Çandarlı Halil Paşa’ karakterini canlandıran Selim Bayraktar diziye veda etmişti. Yeni sezonda hikâyede zaman atlaması yaşanacağı için kadroda değişiklikler devam ediyor.
ESİLA UMUT DA DİZİDEN AYRILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziden ayrılan bir diğer isim de Gülbahar Hatun (Eleni) karakterini canlandıran Esila Umut oldu.
Fatih Sultan Mehmed’in ilk eşini canlandıran genç oyuncu, senaryoda yaşanacak değişim nedeniyle yeni sezonda dizide yer almayacak.