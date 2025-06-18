Osman Cavcı yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti
"Hababam Sınıfı Güle Güle" filmindeki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu Osman Cavcı'nın son hali ortaya çıktı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
‘Muhsin Bey’in Osman’ı, ‘Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Ekrem’i olarak tanınan Osman Cavcı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.
Geçtiğimiz yıllarda İzmir’de bir tiyatro atölyesi açarak özel dersler verdiğini belirten Cavcı’nın son hali görenleri şaşırttı.
TAKİPÇİLERİ ÜNLÜ OYUNCUYA YORUM YAĞDIRDI
Değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin son hali sosyal medyada bir Instagram sayfasında paylaşıldı. Paylaşımın ardından takipçileri Cavcı’ya yorum yağdırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, “Çok değişmiş”, “Yaşlanmış artık”, “Bir yerde görsem tanıyamam”, “Son halini görünce şaşırdım” gibi yorumlar yaptı."