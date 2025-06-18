Davut Güloğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezun oldu! Son hali herkesi şaşırttı: "Babasının kopyası"

Davut Güloğlu’nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Mezuniyet töreninden kareleri paylaşan Güloğlu’nun, kızıyla olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.

"Katula Katula" ve "Nurcanım" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Davut Güloğlu’nun kızı Şeyma Su Gül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Davut Güloğlu

Güloğlu, mezuniyet törenine katılarak kızının sevincine ortak oldu. Tören sonrası sahneye çıkan ünlü şarkıcı, seslendirdiği parçalarla öğrencilere ve velilere unutulmaz anlar yaşattı.

ÜNLÜ ŞARKICI, KIZININ CÜBBESİNİ GİYİP KEPİNİ TAKTI

Mezuniyet heyecanını doyasıya yaşayan Güloğlu, kızı Şeyma Su’nun cübbesini giyip kepini takarak objektiflere poz verdi.