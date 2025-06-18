Trump’tan aldığı yatla Bodrum’da! Prens’in lüks yatı göz kamaştırdı, fiyatı şaşırttı

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nden Prens El-Velid bin Talal, 100 milyon dolarlık lüks yatı Kingdom 5KR ile Bodrum koylarında demir attı. James Bond filmlerine de konu olan dev yat, tatil için Türkiye'yi tercih eden prensin göz kamaştıran hayat tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi mensubu ve Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’in yeğeni Prens El-Velid bin Talal, tatil için rotasını Türkiye’ye çevirdi. Tatilini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Prens, ihtişamlı girişiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sabah’ın haberine göre; serveti ve lüks hayat tarzıyla sık sık dünya gündemine gelen Prens El-Velid, özel tasarlanan 86 metrelik ultra lüks yatı Kingdom 5KR ile Bodrum koylarına demir attı. 100 milyon dolar değerindeki bu yüzen sarayla marinaya giriş yapan prens, gün boyu deniz yatağında ailesiyle vakit geçirdi.

Prens, güvenlik önlemlerini de elden bırakmıyor. İki özel koruması jetski ile çevresinde sürekli devriye geziyor. İş dünyasındaki büyük yatırımlarıyla da bilinen Prens El-Velid’in Bodrum tatili, bölge turizmine de hareket kattı.

Prensin Türkiye'de kaç gün kalacağı açıklanmazken, tatil programı gizli tutuluyor. Ancak, ultra lüks yatı ve kalabalık özel ekibiyle Bodrum’da uzun süre konaklayacağı öğrenildi.

DÜNYACA ÜNLÜ YATIN İLGİNÇ HİKAYESİ

Kingdom 5KR adlı mega yat, 1980 yılında Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı’nın kızı Nebila için 100 milyon dolara yaptırıldı. Daha sonra mali sorunlar yaşayan Kaşıkçı, yatı 1988’de Brunei Sultanı’na sattı. Sultan da bu lüks yatı 29 milyon dolara Donald Trump’a devretti. Trump’tan sonra yat, 1991 yılında 20 milyon dolara Prens El-Velid bin Talal’ın oldu. James Bond’un “Never Say Never Again” (Bir Daha Asla Asla Deme) filminde de yer alan yatın günümüzdeki tahmini değeri yaklaşık 15 milyar 52 milyon TL.