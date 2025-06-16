Bodrum Türkbükü’nde yangın! Ekipler bölgede

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Türkbükü mezarlık üstündeki yangına helikopter ve yer ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Bodrum Türkbükü Mezarlığı'nın üst tarafında dumanların yükselmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yer ekipleri ve helikopter müdahale için sevk edildi.

Makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeni belirlenemedi.

OGM'DEN PAYLAŞIM

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yangınla ilgili "Bodrum Türkbükü'nde orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Yeşil Vatan'ı korumak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.