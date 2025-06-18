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Hollywood filmlerini aratmadı! ‘Tatile gidiyoruz’ dedi, kaçırdı! Ünlü isim ABD’de yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hollywood filmlerini aratmadı! ‘Tatile gidiyoruz’ dedi, kaçırdı! Ünlü isim ABD’de yakalandı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyetenin tanınan ismi Neva Dürüst, eski eşi Onur Tatari’den olan oğlu Osman’ı adeta film sahnelerini aratmayan bir planla Amerika’ya kaçırdı. Ancak New York Federal Mahkemesi, çocuğun izinsiz getirildiğine hükmederek Türkiye’ye, babasının yanına iade edilmesine karar verdi.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Neva Dürüst ile iş adamı Onur Tatari, 2016 yılında evlendi. Bu evlilikten Osman adında bir çocukları dünyaya geldi. Sekiz yıl süren evlilik 2024 yılında sona erdi.

Hollywood filmlerini aratmadı! ‘Tatile Gidiyoruz’ dedi, kaçırdı! Ünlü isim ABD’de yakalandı - 1. Resim

Boşanmanın ardından Neva Dürüst, oğlunu Fildişi Sahilleri’ne tatile götüreceğini söyleyerek yurt dışına çıktı. Ancak Sabah’ın haberine göre, Dürüst bu seyahat sırasında akılalmaz bir planı devreye soktu. Tatil sırasında oğlunun pasaportunu kaybettiğini öne süren Dürüst, yeni bir pasaport çıkartarak Osman’ı ABD’ye götürdü.

Hollywood filmlerini aratmadı! ‘Tatile Gidiyoruz’ dedi, kaçırdı! Ünlü isim ABD’de yakalandı - 2. Resim

MAHKEME ÇOCUĞUN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNE HÜKMETTİ

Durumu öğrenen baba Onur Tatari, oğlunun annesi tarafından izinsiz şekilde yurt dışına kaçırıldığını belirterek New York Federal Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, çocuğun izinsiz ve hukuka aykırı biçimde ABD’ye götürüldüğünü tespit ederek, Osman’ın Türkiye’ye iade edilmesine hükmetti.

Hollywood filmlerini aratmadı! ‘Tatile Gidiyoruz’ dedi, kaçırdı! Ünlü isim ABD’de yakalandı - 3. Resim

Onur Tatari, kararın ardından New York’a giderek oğlunu Türkiye’ye getirdi. Mahkeme aksi bir karar verseydi, oğlunu bir daha görememe riskiyle karşı karşıya kalabilirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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