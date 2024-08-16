Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme:

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İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle hafızalarda yer edinen Yasemin Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. İlyas İlbey ile evli olan Yalçın son olarak Instagram hesabından kızlarıyla olan pozlarını paylaştı. Sosyal medyada ünlü oyuncunun kızları ile ilgili “Annesine benziyor” gibi yorumlar yapıldı. Büyük kızının kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.