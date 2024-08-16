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Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle hafızalarda yer edinen Yasemin Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. İlyas İlbey ile evli olan Yalçın son olarak Instagram hesabından kızlarıyla olan pozlarını paylaştı. Sosyal medyada ünlü oyuncunun kızları ile ilgili “Annesine benziyor” gibi yorumlar yapıldı. Büyük kızının kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İnce İnce Yasemince dizisi yayınlandığı dönemlerde çok izlenen yapımlar arasında yer alıyordu. Dizinin başrol oyuncusu Yasemin Yalçın, “Sürahi Hanım”, “Kakılmış”, “Alican” gibi tiplemeleriyle akıllarda yer edindi.

Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - 1. Resim

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - 2. Resim

Küçük kızı Eda’nın babası İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı.

Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - 3. Resim

Yalçın'ın anne-kız paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - 4. Resim

Sosyal medyada “Kızları kendisine benziyor”, “Aşırı annelerine benziyorlar”, “Maşallah analı babalı büyütsün” gibi yorumlar yapıldı.

Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - 5. Resim

Yasemin Yalçın'ın büyük kızı Eylül bir dönem 'Benimle Dans Eder misin?' adlı yarışmada yarışmıştı ve performansıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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