Yasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle hafızalarda yer edinen Yasemin Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. İlyas İlbey ile evli olan Yalçın son olarak Instagram hesabından kızlarıyla olan pozlarını paylaştı. Sosyal medyada ünlü oyuncunun kızları ile ilgili “Annesine benziyor” gibi yorumlar yapıldı. Büyük kızının kim olduğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İnce İnce Yasemince dizisi yayınlandığı dönemlerde çok izlenen yapımlar arasında yer alıyordu. Dizinin başrol oyuncusu Yasemin Yalçın, “Sürahi Hanım”, “Kakılmış”, “Alican” gibi tiplemeleriyle akıllarda yer edindi.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Küçük kızı Eda’nın babası İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı.
Yalçın'ın anne-kız paylaşımı büyük ilgi görürken ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sosyal medyada “Kızları kendisine benziyor”, “Aşırı annelerine benziyorlar”, “Maşallah analı babalı büyütsün” gibi yorumlar yapıldı.
Yasemin Yalçın'ın büyük kızı Eylül bir dönem 'Benimle Dans Eder misin?' adlı yarışmada yarışmıştı ve performansıyla uzun süre adından söz ettirmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi