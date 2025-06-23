Oyuncu Metin Yıldız TRT'nin iddialı dizisiyle anlaştı!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan Metin Yıldız, TRT 1’in dönem dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın kadrosuna katıldı. Haberi, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin sosyal medya hesabından duyurdu.

"Alemin Kıralı", "Leblebi Tozu" ve "Oğlum Bak Git" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Metin Yıldız’ın yeni projesi belli oldu.

Yıldız, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna katıldı. Haberi dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin sosyal medya hesabından duyurdu.

Özekin paylaşımında, “Metin Yıldız, Mehmed: Fetihler Sultanı ailesine dahil oldu. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

METİN YILDIZ KİMDİR?

Aslen Fatsa, Ordu doğumlu olan Metin Yıldız, memur bir ailenin ortanca çocuğu. Lise mezunu olan oyuncu, 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına adım attı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yapımı Vizontele Tuuba ile BKM ile çalışmaya başladı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitlelerce tanındı. Ardından, 2011-2013 yılları arasında ATV’de yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde izleyici karşısına çıktı.