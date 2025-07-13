Fransa’dan skandal plan! Emekli maaşı, yardım ödemesi dondurulacak!

Fransa hükümeti borç batağından çıkmak için halkı şoke eden bir kemer sıkma planını gündeme aldı! 2026 bütçesinde “boş yıl” uygulamasıyla sosyal yardımlar, emekli maaşları ve işsizlik ödenekleri tarihte ilk kez tamamen dondurulacak. Emekli maaşları enflasyona göre artmayacak, konut yardımları sabit kalacak.

Fransa'da hükümet, borç batağından çıkmak için kamu harcamalarında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir dondurma planını gündemine aldı.

YARDIMLARA VE ÖDEMELERE TAMAMEN DURACAK!

BFM TV ve Fransız haber ajanslarının aktardığına göre hükümet, 2026 yılı bütçesinde "boş yıl" uygulamasını değerlendiriyor. Buna göre, 2025'teki kamu harcaması seviyeleri 2026'da sabit tutulacak. Emekli maaşları, işsizlik yardımları, konut ödenekleri gibi kalemler enflasyona göre artmayacak.

Ekonomistler, yalnızca emeklilik ödemelerinin dondurulmasının bile 3 milyar Avro tasarruf oluşturabileceğini, kapsam genişlediğinde bunun 15 milyar Avroya çıkabileceğini ifade etti.

MUHALEFETTEN TEPKİLER YÜKSELİYOR

Fransız basını, siyasi maliyetin ağır olacağını vurgularken, özellikle düşük gelirli hanelerin hayat standartlarının düşmesinden endişe ediliyor. Muhalefet partileri, bu adımı "dolaylı vergi artışı" olarak nitelendirdi.

Fransız Ulusal İstatistik Enstitüsü INSEE'nin raporuna göre ülkede yoksulluk oranı son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet, 40 milyar Avroluk tasarruf arayışı içinde olduğu bir dönemde bu radikal planı masada tutuyor.

FRANSA TARİHİNDE İLK

Fransız kamu maliyesi uzmanı François Ecalle, geçmişte bazı alanlarda kısmi dondurma uygulamaları görüldüğünü ancak ülke tarihinde hiç genel bir "boş yıl" yaşanmadığını ifade etti.

Fransız medyası, hükümetin bu hazırlığını "tarihi bir kriz" ve "benzeri görülmemiş bir kemer sıkma" olarak yazdı. "Hiç bu kadar boş bir yıl olmamıştı" başlığıyla verilen haberlerde sosyal yardımların durdurulması halinde milyonlarca hanenin doğrudan etkileneceği aktarıldı.