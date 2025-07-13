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VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı!
Filenin Sultanları, Voleybol, A Milli Kadın Voleybol Takımı, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

VNL finalleri için nefesler tutuldu! 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) grup aşamasında sona gelindi. Üç hafta boyunca süren zorlu fikstürün ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. haftadaki son karşılaşmasına 13 Temmuz Pazar günü Sırbistan karşısında çıkacak. Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki Omnisportcentrum’da oynanacak maç için geri sayım başladı. VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı saat kaçta merak ediliyor.

Milletler Ligi'nde çeyrek final bileti alan ilk 8 ülke belli oldu. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Brezilya, Polonya, Japonya, Çin, Almanya ve ev sahibi ABD; Final Etabı’nda mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor. Peki, VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı saat kaçta?

VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı! - 1. Resim

VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde grup maçlarının tamamlanmasına sayılı saatler kaldı. Üç haftalık grup etabının ardından ilk sekize giren takımlar, şampiyonluk yolunda Final Etabı’na adım atacak.

2025 VNL final heyecanı Polonya’da yaşanacak. Lodz şehrindeki Atlas Arena 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin de yer aldığı sekiz takım, çeyrek finallerde karşı karşıya gelecek. Final Etabı’nın ilk maçları 23 Temmuz’da oynanacak, şampiyon ise 27 Temmuz Pazar günü yapılacak finalle belli olacak.

VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı! - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçına 13 Temmuz Pazar günü çıkacak. Filenin Sultanları'nın rakibi ise Sırbistan olacak.

Apeldoorn kentindeki Omnisportcentrum’da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.

VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı! - 3. Resim

TÜRKİYE-SIRBISTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Sırbistan voleybol maçı 13 Temmuz Pazar akşamı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Saat 21.00’de başlayacak olan mücadele Filenin Sultanları’nın Final Etabı öncesindeki son sınavı olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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