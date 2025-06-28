Filenin Efeleri Bulgaristan'ı set vermeden geçti!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.
Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.
Bulgaristan: 0 - Türkiye: 3
Salon: Arena Burgaz
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)
Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)
Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)
Setler: 20-25, 20-25, 21-25
Süre: 83 dakika