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Filenin Efeleri Bulgaristan'ı set vermeden geçti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Filenin Efeleri Bulgaristan&#039;ı set vermeden geçti!
Voleybol, A Milli Takım, Bulgaristan, Milletler Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri Bulgaristan'ı set vermeden geçti! - 1. Resim

Bulgaristan: 0 - Türkiye: 3

Salon: Arena Burgaz

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)

Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 83 dakika

Kaynak: Anadolu Ajansı

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