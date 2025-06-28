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Beşiktaş'tan Marko Arnautovic bombası! Veli Kavlak detayı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan Marko Arnautovic bombası! Veli Kavlak detayı ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Marko Arnautovic'in, siyah-beyazlı kulüple ilgili bilgi almak için Veli Kavlak'ı aradığı öne sürüldü.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Avusturya basınında yer alan habere göre, Inter forması giyen deneyimli forvet Marko Arnautovic, siyah-beyazlılardan gelen teklif sonrası harekete geçti.

Beşiktaş'tan Marko Arnautovic bombası! Veli Kavlak detayı ortaya çıktı - 1. Resim

Arnautovic'in, milli takımdan arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı arayarak kulüp hakkında detaylı bilgi aldığı iddia edildi. Ancak haberde taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma yapılmadığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın teklifinin mali açıdan cazip olduğu belirtilirken, Arnautovic'in bu öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, geride kalan sezonda Inter formasıyla 28 maçta 908 dakika süre alırken 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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