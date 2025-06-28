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Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek İstanbul'da!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ın yeni transferi David Jurasek İstanbul&#039;da!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kartal'ın Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan Çek sol bek David Jurasek, resmi imzalar öncesi İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta Masuaku'nun ayrılmasının ardından sol bek transferi için arayışa başlayan siyah-beyazlı yönetim Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Benfica futbolcusu David Jurasek ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu, ailesi ile birlikte Viyana'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek İstanbul'da! - 1. Resim

Çek futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarına kartal işareti de yapan futbolcu, kendisini bekleyen taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi. Jurasek, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. David Jurasek, yarın sağlık kontrollerinden geçerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek İstanbul'da! - 2. Resim

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren David Jurasek 22 maça çıktı. Genç sol bek 3 asistlik skor katkısında bulundu. Çek futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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