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Beşiktaş'ta imza an meselesi! İtalyanlar transferi duyurdu: Beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta imza an meselesi! İtalyanlar transferi duyurdu: Beklenen ayrılık gerçekleşiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk yıllık ücreti nedeniyle yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile'nin ransferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan forvetin Serie A kulübü Bologna'ya imzası için büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaşyönetimi, yıllık 6 milyon eurogaranti ücret alan Ciro Imoobile'nin maaşını yarı yarıya düşürmek için İtalyan santfora teklifte bulunmuş ancak olumsuz cevap almıştı. Takımdan gönderilmesine karar verilen 35 yaşındaki futbolcunun Bologna'ya transferinde sona gelindi.

Beşiktaş'ta imza an meselesi! İtalyanlar transferi duyurdu: Beklenen ayrılık gerçekleşiyor - 1. Resim

IMMOBİLE PLANI

Siyah-beyazlılarda yüksek maliyeti sebebiyle adeta "istenmeyen adam" durumuna gelen tecrübeli futbolcunun ayrılığı, hem yabancı kontenjanında yer açılması hem de yeni transferlere bütçe oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

"BEŞİKTAŞ'TAN GELECEK YEŞİL IŞIK BEKLENİYOR"

İtalyan gazeteci GianlucaDiMarzio'nun haberine göre; Immobile, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.Beşiktaş ile Bologna arasında devam eden görüşmelerin ardından aradaki farkın iyice azaldığı öğrenildi.Haberde, İtalan oyuncunun transferiyle ilgili, "Bologna önümüzdeki saatlerdeBeşiktaş'tan gelecek yeşil ışığı bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta imza an meselesi! İtalyanlar transferi duyurdu: Beklenen ayrılık gerçekleşiyor - 2. Resim

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 41 maça çıkıp, 19 gol ve 4 asist katkısı sunan Ciro Immobile'nin, anlaşmanın kesinleşmesinin ardından İtalyan kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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