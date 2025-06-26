Beşiktaş'ta kadro sil baştan! 10 yolcu belirlendi: İşte ayrılık listesi...

Süper Lig'i 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken; birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda veda edilecek isimler netleşmeye başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak olan Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu 28 Haziran Cumartesi günü açacak. Transfer çalışmalarının devam ettiği siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen 3'ü yerli, 7'si yabancı futbolcuya veda edecek.

4 FUTBOLCU KİRALANACAK

TRT Spor'un haberine göre; kiralıktan dönen Can Keleş ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Tayyip Talha ve Elan Ricardo da yeni sezonda kiralık gönderilecek. 4 futbolcuya da Süper Lig ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.

MASUAKU'NUN KONTRATI YENİLENMEYECEK

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku da yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda, 31 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek ile mukavele yenilenmesi beklenmiyor.

6 YABANCI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Masuaku'nun dışında Alex Oxlade-Chamberlain, Andre Onana, Bahtiyar Zaynutdinov, Ciro Immobile ve El-Musrati'yle de yollar ayrılacak. İtalyan golcü Immobile'ye İtalya'dan, Al Musrati'ye Arap yarımadasından, Zaynutdinov'a ise Rusya'dan ilgi olduğu belirtildi.