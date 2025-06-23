Beşiktaş 4 milyon euro ödemişti! İtalya'dan kötü haber geldi

Beşiktaş, Temmuz 2023'te 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Jean Onana'yı, geçtiğimiz ocak ayında satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık göndermişti. İtalyan kulübü, 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonu başında Lens'ten 4 milyon euro bonservis karşılığında gelen Jean Onana, Ocak 2024'te Marsilya'ya (4,5 milyon euro satın alma opsiyonu) kiralamış, beklentileri karşılayamayınca Türkiye'ye dönmüştü. Siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde de kadroya girme şansını değerlendiremeyen Kamerunlu ön libero, geçtiğimiz ara transfer döneminde Genoa'ya kiralanmıştı. Serie A'da 9 maça çıkıp, 298 dakika sahada kalan Onana için nihai karar verildi.

1,5 MİLYON EUROLUK OPSİYON KULLANILMADI

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı habere göre; Serie A kulübü, 30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona erecek Onana ile devam etmeyecek. Genoa, güncel piyasa değeri 1,8 milyon euro olan Kamerunlu oyuncunun 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

Transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta, İtalya'dan gelen son haber moralleri bozdu. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jean Onana'nın, önümüzdeki günlerde siyah beyazlı takıma geri dönmesi bekleniyor.