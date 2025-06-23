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Beşiktaş genel kurul toplantısında tarihi karar alındı! Yükseliş dönemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş genel kurul toplantısında tarihi karar alındı! Yükseliş dönemi
Beşiktaş, Genel Kurul, Dikilitaş, Finansman, Yükseliş, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Serdal Adalı, verilen yetkilerle rakipleriyle olan ekonomik farkı kapatacaklarını belirterek, “Bugünden sonra Beşiktaş’ın yükselişi başlayacak. Her alanda şampiyonluğa yürüyeceğiz” dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Kulübü’nün olağan genel kurul toplantısı 3.505 kişilik katılımla gerçekleşti. Tarihî kararların alındığı toplantıda en çok dikkati çeken gündem maddeleri, Dikilitaş ve  gayrimenkul projeleri oldu.

Yönetim kurulu, yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla gayrimenkul projelerine yönelik çalışmalar yapabilmek için ve Bankalar Komisyonu’ndan çıkarak 50 milyon dolar yıllık faiz yükünden kurtulunması adına Dikilitaş projesi için genel kuruldan yetki talep etti. Yapılan oylama sonucunda, üyelerin oy çokluğuyla bu yetkiler yönetim kuruluna verildi.

Beşiktaş genel kurul toplantısında tarihi karar alındı! Yükseliş dönemi - 1. Resim

İNŞAAT ŞİRKETİ GİBİ

Başkan Serdal Adalı, yetkilerin verilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Bugünden sonra Beşiktaş’ın yükselişi başlayacak. Her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş’ın malına, parasına ve emeğine sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sportif hedeflerimize ulaşmak ve devamlılık sağlamak için gerekirse bir süre gayrimenkul şirketi, inşaat şirketi gibi davranmak zorundayız. Rakiplerimizden geri kalamayız. Beşiktaş’a yeni tapular kazandırmak, gelir devamlılığı sağlamak istiyoruz. Verilen yetkiler, ambargo koyulacak şampiyonlukların habercisidir” dedi.

Beşiktaş genel kurul toplantısında tarihi karar alındı! Yükseliş dönemi - 2. Resim

YÖNETİMİN İKİ FİRESİ

Fulya’daki benzin istasyonunun kirası ve Fulya Plaza için Aşçıoğlu ile uzlaşma imzalanması için yönetim kurulunun istediği yetki kabul edilmedi. Başkan Adalı, oylama sonrası kongre üyelerinin yaptığı “Beşiktaş’ın sahibi taraftarıdır” tezahüratına, “Zaten ne istiyorsanız onu yapıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Beşiktaş genel kurul toplantısında tarihi karar alındı! Yükseliş dönemi - 3. Resim

ZİRAAT BANKASI BEKLENİYOR

Emlak Konut’un üstleneceği Dikilitaş projesine Ziraat Bankası da dahil edilmeye çalışılacak. Ziraat Bankası’nın alacağı pay oranı kadar Beşiktaş’ın banka borcundan düşülecek. Gayrimenkul projelerinin detayı hakkında önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklamalar yapılacak. 

KABUL EDİLENLER
Dikilitaş projesi
Gayrimenkul projeleri
BJK Plaza'nın uzun süreli kiralanması
Beşiktaş Futbol AŞ'de hisse oranı değişikliği
KABUL EDİLMEYENLER
Fulya Plaza için Aşçıoğlu ile uzlaşma imzalanması
Benzin istasyonunun kira süresi uzatılması

Beşiktaş genel kurul toplantısında tarihi karar alındı! Yükseliş dönemi - 4. Resim

SPOR SALONU YERİNE...

Dikilitaş projesinin hayata geçirilmesinin ardından, Süleyman Seba Spor Salonu’nda faaliyetlerini sürdüren branşlar için Akatlar’da üç ayrı tesis inşa edilecek. Hentbol, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile alt yaş grubu basketbol takımları bu tesislerde antrenman ve maçlarını yapabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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