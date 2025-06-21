Beşiktaş, Dolberg için harekete geçti! Solskjaer ısrar ediyor

Beşiktaş, Anderlecht'in Danimarkalı golcüsü Kasper Dolberg için resmi temaslara başladı. Teknik direktör Solskjaer, 27 yaşındaki oyuncuyu transferde ilk sıraya yazdı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, forvet hattı için ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Anderlecht forması giyen Danimarkalı golcü Kasper Dolberg ile ilgilendiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika ekibiyle resmi görüşmelere başladığı iddia edildi. Anderlecht'in Dolberg için yaklaşık 5 milyon euro bonservis talep ettiği, siyah-beyazlıların ise bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, Dolberg'i transfer listesinin ilk sırasına koyduğu ve oyuncunun fiziksel gücü ile bitiricilik özelliğinin Süper Lig'de fark atabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 24 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Dolberg, Danimarka Milli Takımı'nda ise 55 maçta 12 kez ağları havalandırdı.