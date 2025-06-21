Beşiktaş'ta istenmeyen adam! 6 milyon euro kriz çıkardı, son teklifi de kabul etmedi

Siyah-beyazlılarda teknik patron Ole Gunnar Solskjaer'in, yeni sezon kadrosunda düşünmediği tecrübeli futbolcu ile yapılan görüşmelerde henüz sonuç alamadı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, tüm çabalara rağmen yıllık 6 milyon euro garanti ücret alan yıldız oyuncusunu ikna edemedi.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ciro Immobile, "Gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Burada mutluyum" diyerek, ayrılık iddialarına net bir cevap vermişti. Bu sözlere rağmen teknik ekip ve yönetimin devam etmek istemediği İtalyan golcünün durumu belirsizliğini koruyor.

3 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

Başkan Serdal Adalı'nın "Maaşını 3 milyon euroya indirelim, geri kalan bölüm için de maç başı ödeme yapalım" önerisini geri çeviren golcü futbolcuya, Serie A'dan Fiorentina, Milan ve Bologna talip oldu ancak yıllık 6 milyon euroluk garanti ücret nedeniyle transferi gerçekleşmedi. Bologna'nın "İki taraf da 3'er milyon ödesin" teklifine de Beşiktaş olumsuz cevap verdi.

IMMOBILE'NİN 2026 PLANI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı kulüple Haziran 2026'da bitecek sözleşmesini tamamlamaktan başka bir şey düşünmüyor. 35 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetim, şu ana kadar hiçbir çabasından sonuç alamadı.

YABANCI KONTENJANI VE BÜTÇE SORUNU

Siyah-beyazlılarda adeta "istenmeyen adam" durumundaki Immobile'nin ayrılığı, hem yabancı kontenjanında yer açılması hem de yeni transferlere bütçe oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.