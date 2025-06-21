Beşiktaş'ta transferden önce finansal altyapı hazırlandı! Projeler tamam, yola devam

Başkan Serdal Adalı, 150-200 milyon avro getirecek Dikilitaş projesini hazırladı. Fulya’daki akaryakıt istasyonu problemi giderildi. Transferler için heyecan dorukta.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı mazbatasını alırken Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ten, “Senin yerinde olmak istemezdim” sözlerini işitmişti. Çünkü tam anlamıyla bir enkaz devralan siyah beyazlıların başkanı ilk iş olarak kulübün borç bataklığı içindeki malî tablosunu düzeltmeye koyuldu.

Başkan Adalı kısa zamanda çok büyük işler başardı. Öncelikle her yıl ödenen 50 milyon avroluk faiz yükünden kurtulmak için Dikilitaş projesini hazırladı. Emlak Konut ile yapılan işbirliği sayesinde Beşiktaş Kulübü’nün kasasına 150-200 milyon avro girecek ve Bankalar Komisyonu’ndan da çıkılacak.

ADALI DEVREYE GİRDİ

Ayda sadece 145 bin lira gelir elde edilen Fulya’daki akaryakıt istasyonunun sözleşmesini de değiştiren Başkan Adalı, buradan kulübün kasasına ayda 1,2 milyon lira girmesini sağlayacak. Başkan Adalı ayrıca kulübü çok ciddi sıkıntıya sokacak bir durumdan daha kurtardı. Akaryakıt istasyonu kiracısının, kulübe 10 milyon dolarlık açtığı dava bilirkişi raporlarına göre kaybedilmek üzereydi. Adalı bu noktada bizzat devreye girdi ve yaptığı görüşmelerle 10 milyon dolardan vazgeçilmesi konusunda kiracıyla anlaştı. Bu icraatların resmiyete kavuşması için yarın yapılacak genel kurulda projelere yetki verilmesi gerekiyor.

İKİ GOLCÜ BEKLİYOR

Yeni sezonda şampiyonluk yarışına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Serdal Adalı, Ciro İmmobile ile yolları ayırdıktan sonra kadroya iki golcü transferi yapacak. Listedeki en kuvvetli iki adayın Anderlecht’in yıldızı Kasper Dolberg ile Monaco forması giyen Breel Embolo olduğu öğrenildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Salih Özcan transferini bitirmek için Borussia Dortmund ile görüşmelerini hızlandırdı. Alman devi, millî oyuncu için 5 milyon avro talep ederken siyah beyazlılar bu rakamı 3 milyon seviyelerine indirmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

KAYSERİ İSTİYOR

Sağ beke büyük olasılıkla Osayi Samuel’i getirecek olan Beşiktaş’ta, Jonas Svensson’a Kayserispor talip oldu. Beşiktaş’taki diğer sağ bek Onur Bulut ise Başakşehir’le anlaşmıştı. Siyah beyazlıların listesinde Çaykur Rizespor’un sağ beki Talha Şahin de bulunuyor.